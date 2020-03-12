Noite tem briga entre Prior e Daniel, e Boninho descarta plateia devido ao Covid-19

BBB 20: Prior e Daniel protagonizaram briga durante a festa do líder Pyong Crédito: TV Globo

Os participantes do Big Brother Brasil 20 curtiram a festa do líder Pyong na noite desta quarta-feira (11) e como já é de costume, teve nova rodada de discussões e desabafos. Dessa vez, a pior treta foi protagonizada por Prior e Daniel, que declararam rivalidade. "Quero você fora", afirmou Prior.

Foram vários os momentos de provocações entre os dois brothers, mas o clima esquentou mesmo quando eles estavam sozinhos no quarto e retomaram o assunto de zoofilia, que já tinha sido discutido entre Prior e Mari, nas primeiras semanas de programa, e rendeu até uma advertência aos dois no confessionário.

Prior insistiu no assunto por um tempo, enquanto Daniel se recusava a discutir a questão, que ele acompanhou antes de entrar na cada do BBB. "Então você é meu rival? Então fechou. Agora gostei do papo", disparou Prior, antes da chegada de Marcela e Ivy ao quarto, o que esquentou ainda mais o clima.

"Esse príncipe que vocês elegeram é um babaca. Eu tenho vergonha de um cara desse falar que é ator", disparou Babu a Rafa, após conversar com Prior sobre a discussão. "Você tem todo o direito de defender o que pensa", falou Marcela, que tentou acalmar Daniel com a ajuda de Ivy.

??? TREEEEETA! Prior cutucou Daniel até saber oq ele não gostou de ouvir dele antes de entrar no programa (foi o episódio sobre zoofilia). Prior ficou puto e disse que Daniel não pode julgá-lo por isso #BBB20 #RedeBBB pic.twitter.com/bRKTUSthkX — VemBigBrother (@VemBigBrother) March 12, 2020

SEM PLATEIA

Durante a festa desta quarta, o diretor do BBB, Boninho, conversou com os fãs do programa no Twitter e afirmou que as eliminações não terão mais plateia de familiares, como costumam ter por conta no novo coronavírus. "com essa merda de Covid-19 vamos fazer sem", afirmou ele.