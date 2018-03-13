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Noah Schnapp, de 'Stranger Things', virá ao Brasil em outubro

Ator vem para uma convenção de fãs da série do Netflix

Publicado em 12 de Março de 2018 às 21:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 21:05
Noah Schnapp, que interpreta Will Byers na série da Netflix "Stranger Things" Crédito: Divulgação / Netflix
Nos dias 20 e 21 de outubro, ocorrerá a primeira edição da StrangerCon, uma convenção de fãs de Stranger Things que será realizada em São Paulo e no Rio de Janeiro.
Recentemente, a organização do evento confirmou uma participação para lá de especial: o ator Noah Schnapp, que interpreta Will Byers na série da Netflix, que já tem duas temporadas.
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No Rio, o evento ocorrerá no dia 20 no espaço Ribalta. No dia seguinte, a casa Audio recebe a convenção na capital paulista.
Nas duas cidades, haverá sessão de autógrafos e um painel de perguntas e respostas com o ator.
Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 550 no primeiro lote, que começa a ser vendido no dia 15 de março. Mais informações podem ser encontradas no site oficial do evento.

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