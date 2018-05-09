No Twitter, Anitta reclama de 'Guerra Infinita' e dá spoiler

Anitta lança clipe de 'Indecente', gravado ao vivo em sua mansão Crédito: Reprodução

Anitta resolveu fazer a crítica de cinema e acabou deixando muita gente irritada na internet. No Twitter, a cantora deu sua opinião sobre o filme "Vingadores: Guerra Infinita" e acabou dando alguns spoilers. O resultado foi uma chuva de críticas, que a fez apagar as publicações, mas não sem seu bom humor típico.

"Apagando meu tweet sobre não ter gostado do filme por motivos de: não pode não gostar", postou a cantora sobre a reação nos comentários. Entre eles estavam internautas revoltados: 'Ai querida, vai dormir e volta daqui a 3 meses. Ninguém te aguenta mais", comentou um.









"O problema são os spoilers bebê", explicou outro, garantindo resposta de Anitta: "É isso, dei mole aí. Apaguei rapidão quando vi os replies rs... eu AMO saber o fim antes de assistir aí falei aff perdão", escreveu a poderosa.

SPOILER

Na primeira publicação ela comenta. "Perda de tempo do dia: assistir 'Vingadores: Guerra Infinita'", na primeira postagem. Na sequência ela enumera uma série de acontecimentos do filme, o que gerou protestos de seus seguidores. "1 - Morre todo mundo. 2 - Por motivos idiotas", disse a funkeira em post.