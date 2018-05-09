Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
TRETA

No Twitter, Anitta reclama de 'Guerra Infinita' e dá spoiler

Anitta contou o que acontece no fim do filme e deixou muita gente revoltada

Publicado em 08 de Maio de 2018 às 22:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2018 às 22:49
Anitta lança clipe de 'Indecente', gravado ao vivo em sua mansão Crédito: Reprodução
Anitta resolveu fazer a crítica de cinema e acabou deixando muita gente irritada na internet. No Twitter, a cantora deu sua opinião sobre o filme "Vingadores: Guerra Infinita" e acabou dando alguns spoilers. O resultado foi uma chuva de críticas, que a fez apagar as publicações, mas não sem seu bom humor típico.
"Apagando meu tweet sobre não ter gostado do filme por motivos de: não pode não gostar", postou a cantora sobre a reação nos comentários. Entre eles estavam internautas revoltados: 'Ai querida, vai dormir e volta daqui a 3 meses. Ninguém te aguenta mais", comentou um.
 
 
"O problema são os spoilers bebê", explicou outro, garantindo resposta de Anitta: "É isso, dei mole aí. Apaguei rapidão quando vi os replies rs... eu AMO saber o fim antes de assistir aí falei aff perdão", escreveu a poderosa.
> Leia mais notícias do Divirta-se
SPOILER
Na primeira publicação ela comenta. "Perda de tempo do dia: assistir 'Vingadores: Guerra Infinita'", na primeira postagem. Na sequência ela enumera uma série de acontecimentos do filme, o que gerou protestos de seus seguidores. "1 - Morre todo mundo. 2 - Por motivos idiotas", disse a funkeira em post. 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é indiciado por matar jovem com 10 facadas em São Domingos do Norte
Imagem de destaque
Trump cancela ida de enviados americanos ao Paquistão para negociaçōes com Irã
Imagem BBC Brasil
Como Japão abandonou política pacifista e se opôs à China

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados