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Plante sua Lua

No Instagram, Bianca Bin incentiva seguidoras a praticarem o ritual Plante sua Lua

A atriz já havia falado sobre prática com o sangue da menstruação em entrevista recente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jan 2018 às 14:21

Publicado em 04 de Janeiro de 2018 às 14:21

Data: 10/04/2013 - Bianca Bin, atriz - Editoria: Vida - Foto: Divulgação - GZ Crédito: Divulgação
A atriz Bianca Bin fez uma série de posts no Stories do seu Instagram convidando suas seguidoras a praticar o ritual Plante sua Lua, prática na qual mulheres coletam seu sangue menstrual e o devolvem à terra, o colocando em um jardim sobre plantas ou misturando à própria terra.
Em entrevista para a revista Glamour no final de dezembro, a atriz explicou o que é o ritual: "Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso o coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma de fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre", disse.
Nos posts que fez em seu Instagram, a atriz compartilhou outras postagens de mulheres contando sobre o ritual e como ele ajuda no empoderamento feminino. Gratidão à @biancafbin pela coragem em se expressar sobre esse tesouro que é nosso útero alquímico e a força ancestral de nosso feminino, escreveu Morena Cardoso, que também pratica o ritual, em um dos prints que a atriz compartilhou. Chegou o momento de nos empoderarmos como mulheres - não em uma batalha contra algo fora de nós, mas como um mergulho profundo dentro, continuou.

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