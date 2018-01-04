No Instagram, Bianca Bin incentiva seguidoras a praticarem o ritual Plante sua Lua

Data: 10/04/2013 - Bianca Bin, atriz - Editoria: Vida - Foto: Divulgação - GZ Crédito: Divulgação

A atriz Bianca Bin fez uma série de posts no Stories do seu Instagram convidando suas seguidoras a praticar o ritual Plante sua Lua, prática na qual mulheres coletam seu sangue menstrual e o devolvem à terra, o colocando em um jardim sobre plantas ou misturando à própria terra.

Em entrevista para a revista Glamour no final de dezembro, a atriz explicou o que é o ritual: "Plantar a lua é devolver o sangue para a terra. Uso o coletor menstrual e coloco o sangue nas plantas, diluído em água. É uma forma de fechar o ciclo. Isso mudou minha relação com meu corpo e com me entender mulher. O universo é uma grande potência feminina e é com essa força que busco me conectar sempre", disse.