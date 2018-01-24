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ACIDENTE

No Encontro, Adnet certa Ana Furtado no rosto; assista

Ao perceber o acidente, o humorista imediatamente se virou para confortar a amiga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2018 às 21:07

Publicado em 23 de Janeiro de 2018 às 21:07

Marcelo Adnet acertou Ana Furtado, ao vivo, no "Encontro" Crédito: Reprodução/Youtube
Os convidados e apresentadores do Encontro se empolgaram demais nesta terça-feira, 23. Durante a apresentação musical, Ana Furtado levou um tapa por acidente de Marcelo Adnet.
Os convidados do programa desta terça-feira foram os comediantes do programa Tá no Ar: a TV na TV. O acidente aconteceu enquanto o vocalista do Psirico se apresentava. Marcius Melhem e Eduardo Sterblitch dançaram em cima do sofá, normalmente utilizado para as conversas entre os apresentadores e os convidados.
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Em certo momento, Adnet e Ana dançavam próximos um ao outro quando foram focados pela câmera. O comediante fez um movimento brusco e acabou acertando o rosto da jornalista com o braço.
Ao perceber o acidente, ele imediatamente se virou para confortar a amiga e se certificar de que ela estava bem. Ana pareceu não ter se machucado e rapidamente seguiu dançando. Posteriormente ela escreveu em seu Twitter que passa bem. Já Adnet explicou o que aconteceu e pediu desculpas: "Eu fui dar um chutinho na câmera e peguei com o braço na Ana. Foi sem querer, ela passa bem e não foi um chute, como vocês estão dizendo, foi só um murro. Desculpa Ana, eu amo você".

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