No Encontro, Adnet acerta Ana Furtado no rosto; assista

Marcelo Adnet acertou Ana Furtado, ao vivo, no "Encontro" Crédito: Reprodução/Youtube

Os convidados e apresentadores do Encontro se empolgaram demais nesta terça-feira, 23. Durante a apresentação musical, Ana Furtado levou um tapa por acidente de Marcelo Adnet.

Os convidados do programa desta terça-feira foram os comediantes do programa Tá no Ar: a TV na TV. O acidente aconteceu enquanto o vocalista do Psirico se apresentava. Marcius Melhem e Eduardo Sterblitch dançaram em cima do sofá, normalmente utilizado para as conversas entre os apresentadores e os convidados.

Em certo momento, Adnet e Ana dançavam próximos um ao outro quando foram focados pela câmera. O comediante fez um movimento brusco e acabou acertando o rosto da jornalista com o braço.