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No aniversário dele

No Caribe, namorada de Thor Batista se declara: 'Homem da minha vida'

Thor e Lunara estão no Caribe comemorando os 26 anos dele

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 12:40
Thor Batista comemora 26 anos no Caribe e ganha declaração da namorada, Lunara Campos Crédito: Reprodução/Instagram
Thor Batista completou 26 anos de idade nesta quarta-feira (1º) e ganhou uma declaração de amor da namorada, a modelo e empresária Lunara Campos. O casal comemora a data com férias nas praias de Barbados, no Caribe
> Filhos de Eike Batista fazem viagem de luxo com as namoradas
"Hoje é o dia do homem da minha vida! Agradeço a Deus todos os dias por ter colocado você na minha vida e quero muito te fazer feliz todos os dias das nossas vidas!! Admiro muito o homem e o ser humano que você é. Quem de longe não conhece, não imagina o homem inteligente, trabalhador e focado que tem aí, e o melhor: com o coração enorme. Ah, como amo essa nossa evolução juntos, quanto aprendizado, quantos momentos difíceis que só nos fizeram crescer e também deixar o nosso relacionamento ainda melhor e mais forte. E hoje estamos aqui, comemorando seu lindo dia nesse paraíso! Obrigada por tanto! Por me ensinar todos os dias, por me fazer sentir amada, por me apoiar, por me fazer sorrir, e por ser além de tudo meu amor, minha paixão e meu grande amigo que eu posso contar! Que Deus continue te abençoando e te protegendo! PRA SEMPRE VOU TE AMAR! Que o seu dia seja perfeito, e que a gente continue assim, muito felizes e juntinhos por toda a vida!!! Vc merece o melhor!!", postou ela.

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