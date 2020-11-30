No aniversário de Angélica, Luciano Huck se declara: 'mais juntos do que nunca'

Luciano celebra 47 anos de Angélica no Instagram Crédito: Instagram/@lucianohuck

Luciano Huck compartilhou na manhã desta segunda-feira, 30, uma homenagem de aniversário para a esposa Angélica que completa hoje 47 anos.

Em foto no Instagram, Huck se declarou para apresentadora do programa Simples Assim dizendo que, com a quarentena, que possibilitou mais tempo juntos, a relação dos dois só fica mais forte.

"Hoje é o dia dela. Dia de celebrar a mulher mais incrível que já conheci. Este ano está sendo um ano difícil, estranho, dolorido para o Brasil e o mundo. Mas ficamos mais juntos do que nunca. Isolados, quarentenados, recolhidos", escreveu na legenda da publicação.

"E quanto mais tempo, quanto mais junto, quanto mais perto fico dela, mais potente fica nossa relação, nossa parceria, nosso amor. Feliz aniversário, Angélica. Te amo ao infinito e além", concluiu Luciano.