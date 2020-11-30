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No aniversário de Angélica, Luciano Huck se declara: 'mais juntos do que nunca'

A apresentadora completa 47 anos nesta segunda-feira e recebe homenagem na rede social

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 17:10
Luciano celebra 47 anos de Angélica no Instagram
Luciano celebra 47 anos de Angélica no Instagram Crédito: Instagram/@lucianohuck
Luciano Huck compartilhou na manhã desta segunda-feira, 30, uma homenagem de aniversário para a esposa Angélica que completa hoje 47 anos.
Em foto no Instagram, Huck se declarou para apresentadora do programa Simples Assim dizendo que, com a quarentena, que possibilitou mais tempo juntos, a relação dos dois só fica mais forte.
"Hoje é o dia dela. Dia de celebrar a mulher mais incrível que já conheci. Este ano está sendo um ano difícil, estranho, dolorido para o Brasil e o mundo. Mas ficamos mais juntos do que nunca. Isolados, quarentenados, recolhidos", escreveu na legenda da publicação.
"E quanto mais tempo, quanto mais junto, quanto mais perto fico dela, mais potente fica nossa relação, nossa parceria, nosso amor. Feliz aniversário, Angélica. Te amo ao infinito e além", concluiu Luciano.
Angélica comentou "Te amo" em agradecimento ao marido. Além disso, outros artistas também a parabenizaram nos comentários. "Parabéns Angélica. Que o tempo continue sempre sendo tão carinhoso e generoso com você", disse Regina Casé. "Felicidades e muita saudade, querida", escreveu o ator Rafael Zulu.

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