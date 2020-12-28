AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde

Nivea Stelmann antecipa cirurgia para retirada de mioma após hemorragia

Atriz de 46 anos explicou que o procedimento foi simples, rápido e está se recuperando bem

Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2020 às 15:21
A atriz Nivea Stelmann retirou mioma uterino após sofrer uma hemorragia intensa
A atriz Nivea Stelmann retirou mioma uterino após sofrer uma hemorragia intensa Crédito: Instagram/@niveastelmann
A atriz Nivea Stelmann antecipou para este sábado, 26, uma cirurgia para retirada de mioma uterino, antes prevista para o dia 29. Uma hemorragia intensa na noite anterior motivou a alteração de data, mas o procedimento foi "simples" e "rápido", e ela está se recuperando bem. Em uma série de stories no Instagram, a artista de 46 anos explicou a emergência que teve no dia de Natal. "Comecei a ter uma hemorragia muito grande, foi tão grande que eu perdi meu DIU [dispositivo intrauterino], para vocês terem noção do tanto que o colo do útero estava aberto", relatou.
Mioma é um tumor benigno formado por músculo e fibras que se desenvolve no útero e apenas em 1% dos casos pode levar a um câncer. É uma condição comum às mulheres em idade fértil, podendo afetar 80% delas. O nódulo pode estar localizado em diferentes partes do órgão, ter tamanhos variados e na maior parte das vezes não apresenta sintomas. Nesse caso, não há necessidade de tratamento imediato, apenas acompanhamento.
Porém, quando o incômodo afeta a qualidade de vida da mulher - o mioma pode levar a sangramento intenso e aumento abdominal -, a retirada dele ou até mesmo do útero pode ser indicada. É necessário consultar um médico especialista e avaliar as opções individualmente.
No caso de Nivea, ela disse que tinha a possibilidade de retirar o útero, mas se o fizesse, a recuperação seria um pouco mais lenta do que só tirar o mioma. "E eu volto para aos Estados Unidos no dia 3, e queria voltar com a minha família", explicou. Ela mora no país com o marido e os filhos desde 2017.
"O mioma já não existe mais dentro de mim, ele foi fatiado e arrancado", disse a atriz. Sobre as chances de o tumor voltar a se formar, ela afirmou que "pode ser que volte, a gente não sabe", mas se ocorrer, fará a retirada do útero. "Vamos pensar positivo que não vai voltar." Mãe de Miguel, de 16 anos, e Bruna, de seis, ela disse que não pretende ter mais filhos.
Nivea comentou também que o marido dela, Marcus Rocha, fez vasectomia, procedimento contraceptivo que impede a saída dos espermatozoides, mas ainda assim ela usava DIU, outro método usado para evitar gravidez.
"Usava o DIU porque sempre menstruei muito, fluxo muito intenso, e eu ficava sempre anêmica", contou, indicando que faz uso do DIU hormonal para não menstruar. Ela afirmou que, após a expulsão do dispositivo durante a hemorragia, não vai colocar outro até ver como será o próximo fluxo menstrual.

Veja Também

Após ser barrado em aeroporto, ex-BBB com Covid-19 pede desculpas

Morre Tuck Tucker, diretor de "Bob Esponja" e "Padrinhos Mágicos"

Marido de Ana Hickmann volta a ser internado: "Estraguei o dia 25 da minha família"

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Suspeito usava jaqueta de aplicativo de delivery para vender drogas em Vitória
Cena inusitada chama atenção para o baixo nível do rio que favorece a formação das áreas de areia.
Cães brincam em bancos de areia do Rio Doce e chamam atenção em Colatina
Convenção do Republicanos cofirmou nome de Pazolini na disputa pelo governo do ES
Evair deixa espaço aberto para o PSD e diz que partido pode integrar chapa ao Senado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados