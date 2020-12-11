Nicette Bruno está bem e respira melhor, diz Beth Goulart

A atriz Nicette Bruno, 87, está melhorando e, segundo sua filha, a atriz Beth Goulart, sua respiração está estável há 24 horas. Nicette recebeu diagnóstico positivo para o novo coronavírus e está internada no hospital desde o dia 29 de novembro.
"Ela está bem, está estável por 24 horas, melhorando respiração. É ótimo sinal. Vamos continuar com força e fé. Vamos continuar juntos mandando energia de luz, fé, esperança e gratidão. Unidos para fortalecer a todos os médicos, enfermeiras e quem trabalha pela saúde de todos", disse Beth em vídeo publicado nas redes sociais.
Ela também lembrou que continuam as orações coletivas para Nicette, sempre às 18h, e pediu a participação dos internautas. "Façam isolamento social. É muito difícil passar por isso, sabe?", aproveitou para alertar.
Há alguns dias, Nicette teve que passar por uma sessão de hemodiálise devido à piora da função renal, segundo boletim médico da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro. Depois, apresentou reação positiva.