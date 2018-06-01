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POLÍCIA

Ônibus de Lucas Lucco é assaltado em Minas Gerais

'Como julgar?', diz o sertanejo sobre os assaltantes do veículo que levava sua equipe

Publicado em 01 de Junho de 2018 às 18:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2018 às 18:44
Lucas Lucco usou as redes sociais para falar do assalto ao ônibus de sua banda Crédito: Instagram/Lucas Lucco
O cantor Lucas Lucco usou seu perfil no Instagram para comentar sobre o assalto ao ônibus de sua banda, ocorrido na madrugada de quinta-feira, 31, na estrada entre as cidades de Patos de Minas e Uberlândia (MG). Lucas não estava no veículo na ocasião.
"Foram levados alguns pertences, celulares e alguns instrumentos também. Mas fisicamente tá todo mundo bem, graças a Deus, isso é o mais importante", relatou.
Em seguida, refletiu sobre os criminosos: "Como é que a gente pode julgar, né? no momento em que vive o País, como a gente pode julgar as pessoas por fazer isso? Mas, enfim, deixar pra Deus o que é de Deus. Só cabe a nós seguir em frente."
"Nossa banda é mais que uma equipe, é uma família muito unida. Tenho carinho e respeito muito grande por cada um. Já tive oportunidade de conferir se está todo mundo bem", fez questão de ressaltar.
Por fim, o cantor comunicou que o show que seria realizado na quinta-feira, 31 em Toledo (PR), foi transferido para o sábado, dia 2 de junho.

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