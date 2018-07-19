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Ação beneficente

Neymar vai leiloar encontro com Gisele e selfie com Silvio Santos

Jogador também vai leiloar uma bola autografada por ele e por Pelé, em evento que acontecerá em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 13:49

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 13:49

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr
Neymar vai aparecer pela primeira vez depois da copa na noite desta quinta-feira (19) em um hotel de São Paulo. Bruna Marquezine também é esperada no evento que é o leilão beneficente do instituto que leva o nome do jogador e deve reunir outros 700 convidados. 
De acordo com o jornal Extra, entre os produtos e serviços que serão leiloados, estão uma selfie com o apresentador Silvio Santos, cuja fama é não gostar de posar para fotos, um encontro com a modelo Gisele Bündchen e um jantar com a atriz e ídolo juvenil Larissa Manoela.
Segundo o jornal, Neymar também fará parte dos lances cobiçados da noite. Uma bola autografada por ele e Pelé será leiloada, assim como a chance de assistir, na França, a uma partida do Paris Saint-Germain, no camarote exclusivo do clube. Na edição de 2017, foram arrecadados R$ 2,5 milhões.

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