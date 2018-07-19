Neymar vai leiloar encontro com Gisele e selfie com Silvio Santos

Neymar Crédito: Reprodução/Instagram @neymarjr

Neymar vai aparecer pela primeira vez depois da copa na noite desta quinta-feira (19) em um hotel de São Paulo. Bruna Marquezine também é esperada no evento que é o leilão beneficente do instituto que leva o nome do jogador e deve reunir outros 700 convidados.

De acordo com o jornal Extra, entre os produtos e serviços que serão leiloados, estão uma selfie com o apresentador Silvio Santos, cuja fama é não gostar de posar para fotos, um encontro com a modelo Gisele Bündchen e um jantar com a atriz e ídolo juvenil Larissa Manoela.