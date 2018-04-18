Neymar não curtiu volta de par romântico de Marquezine à novela

Neymar e Bruna almoçam juntos Crédito: Instagram

Nem todo mundo está feliz com o retorno de José Fidalgo à "Deus Salve o Rei". O ator português, que estava fora da trama desde fevereiro, volta para gravar uma participação em cerca de dez capítulos, para desgosto de Neymar.

Segundo o jornal Extra, o craque brasileiro tem ciúmes do galã português. Também não é para menos. As cenas entre Fidalgo e Marquezine eram de tirar o fôlego e a química entre o par romântico era intensa. Tanto que, no início das gravações, em novembro de 2017, essa relação virou assunto nos bastidores da trama.

Vale lembrar que, nessa época, Brumar estavam separados. Inclusive, a imprensa de Portugal chegou a noticiar que Fidalgo havia terminado um namoro por causa da atriz.