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CIÚMES

Neymar não curtiu volta de par romântico de Marquezine à novela

Craque brasileiro tem ciúmes do galã português, que volta para a novela das sete

Publicado em 18 de Abril de 2018 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2018 às 17:25
Neymar e Bruna almoçam juntos Crédito: Instagram
Nem todo mundo está feliz com o retorno de José Fidalgo à "Deus Salve o Rei". O ator português, que estava fora da trama desde fevereiro, volta para gravar uma participação em cerca de dez capítulos, para desgosto de Neymar.
Segundo o jornal Extra, o craque brasileiro tem ciúmes do galã português. Também não é para menos. As cenas entre Fidalgo e Marquezine eram de tirar o fôlego e a química entre o par romântico era intensa. Tanto que, no início das gravações, em novembro de 2017, essa relação virou assunto nos bastidores da trama.
>> Leia mais notícias do Divirta-se
Vale lembrar que, nessa época, Brumar estavam separados. Inclusive, a imprensa de Portugal chegou a noticiar que Fidalgo havia terminado um namoro por causa da atriz.
Depois da reaproximação do casal, a própria atriz entregou em entrevista ao canal de Fernanda Souza no Youtube que o namorado não via suas cenas românticas em Deus salve o rei. E agora que ele tinha voltado a assistir à novela...

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