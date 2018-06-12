Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tá podendo

Neymar desembarca na Rússia com mala Louis Vuitton de R$ 17.900

Ainda entre os acessórios, uma mochila Nordstrom Rack dourada, com fotos dos rostos do pai, da mãe, da irmã e do filho estampadas - pela bagatela de R$ 3.500

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 12:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 12:26
Neymar desembarca na Rússia com mala Louis Vuitton de R$ 17.900 Crédito: Reprodução/CBF TV
A Copa nem começou e os looks de Neymar já rendem assunto. No desembarque em Sochi, além dos costumes do estilista Ricardo Almeida, que assina o traje oficial dos jogadores e comissão técnica da seleção, o atacante surgiu com acessórios luxuosos.
O craque desembarcou em Londres com uma mala de mão da marca alemã Rimowa, feita em parceria com a grife de streetwear norte-americana Supreme (1600 dólares, ou cerca de R$ 6.200). Em Sochi, uma nova bagagem ainda mais luxuosa: a bolsa de mão da Louis Vuitton, modelo Keepall, em verde, amarelo e azul, parte de uma coleção feita especialmente para a Copa. O preço? Cerca de R$ 17.900 aqui no Brasil.
Ainda entre os acessórios, uma mochila Nordstrom Rack dourada, com fotos dos rostos do pai, da mãe, da irmã e do filho estampadas (700 libras ou uns R$ 3.500)
O modelo da mesma coleção da Louis Vuitton em parceria com a Fifa está à venda no Brasil por R$ 17.900 Crédito: Divulgação/Louis Vuitton

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados