Neymar dá carona a Bruna Marquezine em cadeira de rodas

Neymar Jr. e Bruna Marquezine Crédito: Instagram / Neymar Jr.

Neymar Junior, que está no Brasil para tratar de uma fratura no pé direito, tem recebido o carinho da amada, a atriz Bruna Marquezine. Na manhã desta sexta-feira (2), o craque postou em seus Stories no Instagram uma imagem em que a atriz aparece sentada no colo do jogador, que está em uma cadeira de rodas.

Na descrição, o jogador do Paris Saint-Germain escreveu: "Levando a gata para dar uma volta no meu possante".