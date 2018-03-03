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É O AMOR

Neymar dá carona a Bruna Marquezine em cadeira de rodas

Jogador está no Brasil para tratar de uma fratura no pé direito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2018 às 21:08

Publicado em 02 de Março de 2018 às 21:08

Neymar Jr. e Bruna Marquezine Crédito: Instagram / Neymar Jr.
Neymar Junior, que está no Brasil para tratar de uma fratura no pé direito, tem recebido o carinho da amada, a atriz Bruna Marquezine. Na manhã desta sexta-feira (2), o craque postou em seus Stories no Instagram uma imagem em que a atriz aparece sentada no colo do jogador, que está em uma cadeira de rodas. 
Na descrição, o jogador do Paris Saint-Germain escreveu: "Levando a gata para dar uma volta no meu possante". 
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segundo o jornal Extra, Neymar será operado, neste sábado (2), em Belo Horizonte, Minas Gerais. A previão é que o tempo de recuperação do craque leve até três meses. Ele deve voltar aos gramados, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia.

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