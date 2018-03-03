Neymar dá carona a Bruna Marquezine em cadeira de rodas

Neymar Junior, que está no Brasil para tratar de uma fratura no pé direito, tem recebido o carinho da amada, a atriz Bruna Marquezine. Na manhã desta sexta-feira (2), o craque postou em seus Stories no Instagram uma imagem em que a atriz aparece sentada no colo do jogador, que está em uma cadeira de rodas.
Na descrição, o jogador do Paris Saint-Germain escreveu: "Levando a gata para dar uma volta no meu possante".
segundo o jornal Extra, Neymar será operado, neste sábado (2), em Belo Horizonte, Minas Gerais. A previão é que o tempo de recuperação do craque leve até três meses. Ele deve voltar aos gramados, um mês antes da Copa do Mundo da Rússia.