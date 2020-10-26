Nev, de Catfish, diz não esperar mais amor, e sim compaixão após 8 anos de programa

Nev e Kamie em cena de Catfish Crédito: Instagram/mtvcatfish

As histórias pareciam inusitadas quando a série Catfish estreou na MTV, lá em 2012. Amores online que às vezes chegam a durar anos sem que as partes tenham se visto nem ao menos uma vez. Mas, após oito temporadas, o programa já deixou bem claro que isso não é tão incomum.

Mostrando histórias cada vez mais inusitadas, o que mudou nesse período foi o apresentador Nev Schulman, 36. Ele afirma que, quando começou, acreditava que todos os casos poderiam terminar em amor verdadeiro. "Agora, com pesar, estou mais realista e só tento que os episódios terminem com compaixão e compreensão."

Nev, além de apresentador, é a inspiração do programa. Isso porque ele próprio foi vítima de um catfish (termo usado a pessoas que usam perfil falso para enganar na web). Sua história é contada no filme "Catfish" (2010) e envolve um relacionamento online, que ele descobre ser, na verdade, com a mãe da jovem de ele imaginava.

A série nasceu a partir daí. Nev e seu amigo, Max Joseph, 38, se propuseram a viajar pelos Estados Unidos ajudando casais que mantêm relacionamentos online, sem nunca ter se visto. A ideia é proporcionar o encontro, mas no processo sempre pode ser descoberto mentiras e golpistas por trás desses perfis na internet.

Após oito temporadas investigando e torcendo para diversos casais, Nev afirma ter aprendido "que encontrar um amor que seja físico e emocional não é fácil". "Então, se você o tem, deve segurá-lo com firmeza e trabalhar duro para mantê-lo", afirma ele, que por vezes compartilha no programa seu dia com a mulher e os dois filhos.

Apesar de mais cético e desiludido, o apresentador não desiste de ajudar esses casais da internet e está atualmente com episódios inéditos da oitava temporada no ar, na MTV Brasil. Em entrevista ao F5, feita por email, ele conta que o programa precisou de adaptações à pandemia, mas sua essência continua a mesma.

"O processo de investigação ainda é o mesmo, uma vez que sempre ocorreu pela internet. A grande diferença é que não temos a satisfação de reunir as pessoas cara a cara. Eu não percebi o quão importante era o aspecto físico do show até esta temporada", diz ele, que afirma ter esperança de voltar ao formato anterior logo.

"Acho que essa experiência [a pandemia] trouxe muitas coisas boas. Todos nós agora estamos mais cientes do que significa comunicar-nos uns com os outros e entendemos como isso é importante para amizades e relacionamentos", destaca ele, apesar de ainda haver muita falsidade na internet, como o programa mostra.

KAMIE: A CARA NOVA

Passados oito anos desde sua estreia, Catfish viu as redes sociais ficarem cada vez mais presentes na vida das pessoas e a internet se desenvolver, inclusive com mais mecanismos de segurança. Apesar disso, Nev afirma que pouco mudou no que diz respeito aos perfis falsos e, consequentemente, na busca por seus autores.

"Em um mundo cada vez mais digital, acho que estamos deixando nossas impressões digitais por aí para serem encontradas cada vez mais. Mas pesquisar o Catfish não mudou muito e, surpreendentemente, as pessoas não parecem estar fazendo grandes esforços para tornar suas contas falsas mais críveis", afirma ele.

Mas a oitava temporada tem sim uma grande novidade, que e a entrada definitiva de Kamie Crawford, 27, na coapresentação do programa. Ela, que já tinha feito participações especiais e se diz uma fã de Catfish, assume o posto e afirma que os episódios feitos em "home office" são tão empolgantes e emocionantes quanto os anteriores.

"Aprendi que as pessoas têm muito mais coisas acontecendo abaixo da superfície e que é importante liderar com compreensão, não com julgamento. Eu sou um empata por natureza, então muito do que vemos e ouvimos na série me atinge. Estou sempre buscando um entendimento mais profundo das pessoas e suas experiências."