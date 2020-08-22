Neusa Borges recebe alta de hospital: 'Estou muito, muito feliz'

Neusa Borges recebe alta e grava vídeo no hospital Crédito: Reprodução/Hospital Roberto Santos

Neusa Borges recebeu alta do hospital em que estava internada, em Salvador, nesta sexta-feira, 21, com a "recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial".

"Estou muito, muito feliz. Até assustada, porque nunca soube que a gente, no hospital, ia importar tanto. Não entendia. Tenho que agradecer a todo pessoal da cardiologia, neuroclínica, ortopedia, por tudo que fizeram por mim", afirmou a atriz em vídeo agradecendo à equipe.

"Espero que a vida daqui para a frente continue sem problemas, com mais trabalho, se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia", disse.

Neusa Borges foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos por conta de um mal-estar na terça-feira, 18, constatando posteriormente hérnias de disco e recebendo aplicação de morfina por causa da dor. A hipótese de um AVC [Acidente Vascular Cerebral] foi descartada.

A atriz enfrentou outros problemas de saúde que ganharam repercussão. Em 2012, Neusa Borges sofreu um AVC hemorrágico. Em 2003, ela sofreu uma queda de uma altura de 4 metros na Sapucaí, durante o carnaval carioca, e precisou implantar próteses na bacia e 22 parafusos na perna esquerda.

Um de seus trabalhos mais recentes na TV foi na 3ª temporada da série Sob Pressão, na Globo.

Confira abaixo a íntegra do boletim médico de Neusa Borges divulgado nesta sexta-feira, 21: