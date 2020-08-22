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Neusa Borges recebe alta de hospital: 'Estou muito, muito feliz'

'Espero que a vida daqui para a frente continue sem problemas', afirmou atriz em vídeo após internação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 10:45

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 10:45

Neusa Borges recebe alta e grava vídeo no hospital
Neusa Borges recebe alta e grava vídeo no hospital Crédito: Reprodução/Hospital Roberto Santos
Neusa Borges recebeu alta do hospital em que estava internada, em Salvador, nesta sexta-feira, 21, com a "recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial".
"Estou muito, muito feliz. Até assustada, porque nunca soube que a gente, no hospital, ia importar tanto. Não entendia. Tenho que agradecer a todo pessoal da cardiologia, neuroclínica, ortopedia, por tudo que fizeram por mim", afirmou a atriz em vídeo agradecendo à equipe.
"Espero que a vida daqui para a frente continue sem problemas, com mais trabalho, se Deus quiser, enfrentando cada vez mais essa pandemia", disse.
Neusa Borges foi levada ao Hospital Geral Roberto Santos por conta de um mal-estar na terça-feira, 18, constatando posteriormente hérnias de disco e recebendo aplicação de morfina por causa da dor. A hipótese de um AVC [Acidente Vascular Cerebral] foi descartada.

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Atriz Neusa Borges é internada e passa por exames após mal-estar

A atriz enfrentou outros problemas de saúde que ganharam repercussão. Em 2012, Neusa Borges sofreu um AVC hemorrágico. Em 2003, ela sofreu uma queda de uma altura de 4 metros na Sapucaí, durante o carnaval carioca, e precisou implantar próteses na bacia e 22 parafusos na perna esquerda.
Um de seus trabalhos mais recentes na TV foi na 3ª temporada da série Sob Pressão, na Globo.
Confira abaixo a íntegra do boletim médico de Neusa Borges divulgado nesta sexta-feira, 21:
"A atriz Neusa Borges apresentou uma excelente melhora durante a internação no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, e recebe alta, neste momento, em boas condições clínicas, com a recomendação de manter fisioterapia em domicílio e acompanhamento ambulatorial. A paciente encontra-se em bom estado geral."

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