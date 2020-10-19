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Assassinato

Neto de Neguinho da Beija-Flor é morto em baile funk; escola de samba lamenta

Segundo a nota divulgada pela Beija-Flor, além da diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores prestam solidariedade ao artista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 10:49

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 10:49

Jovem era neto de Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba desde 1976
Jovem era neto de Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba desde 1976 Crédito: Reprodução/ Instagram/ @neguinhodabeijafloroficial
A diretoria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis divulgou nota na noite deste domingo (18) para lamentar a morte do jovem Gabriel Marcondes, 20, assassinado a tiros na madrugada em um baile funk em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.
Ele e outros dois homens foram baleados durante baile no Morro da Bacia, no distrito de Miguel Couto. Gabriel chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu.
O jovem era neto de Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba desde 1976. Segundo a nota divulgada pela Beija-Flor, além da diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores prestam solidariedade ao artista.
"Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, a azul e branco acolhe com carinho o músico e aqueles que, como Neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura", diz a nota.
Além disso, a agremiação diz esperar que o crime seja investigado e deseja dias melhores para os moradores da Baixada Fluminense.
"Carinho e respeito ao dono da nossa voz oficial e aos seus", finaliza. Gabriel será sepultado nesta segunda-feira (19) no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu.

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