Neto de Neguinho da Beija-Flor é morto em baile funk; escola de samba lamenta

Jovem era neto de Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba desde 1976 Crédito: Reprodução/ Instagram/ @neguinhodabeijafloroficial

A diretoria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis divulgou nota na noite deste domingo (18) para lamentar a morte do jovem Gabriel Marcondes, 20, assassinado a tiros na madrugada em um baile funk em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Ele e outros dois homens foram baleados durante baile no Morro da Bacia, no distrito de Miguel Couto. Gabriel chegou a ser levado para um hospital da região, mas não resistiu.

O jovem era neto de Neguinho da Beija-Flor, intérprete oficial da escola de samba desde 1976. Segundo a nota divulgada pela Beija-Flor, além da diretoria, artistas, funcionários, componentes e torcedores prestam solidariedade ao artista.

"Como uma escola de samba que age coletivamente como uma família, a azul e branco acolhe com carinho o músico e aqueles que, como Neguinho, vivenciam o luto e a dor dessa despedida inesperada e prematura", diz a nota.

Além disso, a agremiação diz esperar que o crime seja investigado e deseja dias melhores para os moradores da Baixada Fluminense.