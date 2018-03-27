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Netflix desmente filho de Bolsonaro e nega que fará série do político

O filho de Jair Bolsonaro sugeriu, em um post no Twitter, que a Netflix estaria interessada em fazer um filme sobre a vida do pai

Publicado em 27 de Março de 2018 às 17:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2018 às 17:58
As polêmicas envolvendo a série "O Mecanismo", de José Padilha, na Netflix, continuam agitando a internet. Nesta terça-feira (27), o deputado estadual Flavio Bolsonaro (PSL) mencionou a produção e sugeriu no Twitter que a Netflix estaria interessada em produzir um conteúdo sobre Jair Bolsonaro. 
Na mesma rede social, a conta oficial da plataforma desmentiu e ironizou o comentário do político.
Netflix desmente filho de Bolsonaro e nega que fará série do político Crédito: Twitter/Reprodução
Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a @NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro, escreveu Flavio. Minutos depois, a Netflix ironizou o comentário do político: Você está louca, querida.
A SÉRIE
"O Mecanismo", de acordo com o Extra, despertou comentários entre os usuários da Netflix por exibir uma trama com referências à política brasileira. A repercussão provocou uma reação de cancelamento de assinaturas por usuários que não concordaram com as abordagens da obra.
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Com nomes como Selton Mello e Maria Ribeiro no elenco, segundo o Extra, a produção levanta associações de seus personagens a políticos como Dilma Rousseff, Lula, além de assessores e empresários citados na Lava-Jato. A ficção é baseada no livro "Lava Jato: o Juiz Sergio Moro e os bastidores da Operação que abalou o Brasil".

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