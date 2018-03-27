As polêmicas envolvendo a série "O Mecanismo", de José Padilha, na Netflix, continuam agitando a internet. Nesta terça-feira (27), o deputado estadual Flavio Bolsonaro (PSL) mencionou a produção e sugeriu no Twitter que a Netflix estaria interessada em produzir um conteúdo sobre Jair Bolsonaro.

Na mesma rede social, a conta oficial da plataforma desmentiu e ironizou o comentário do político.

Netflix desmente filho de Bolsonaro e nega que fará série do político Crédito: Twitter/Reprodução

Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a @NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro, escreveu Flavio. Minutos depois, a Netflix ironizou o comentário do político: Você está louca, querida.

A SÉRIE

"O Mecanismo", de acordo com o Extra, despertou comentários entre os usuários da Netflix por exibir uma trama com referências à política brasileira. A repercussão provocou uma reação de cancelamento de assinaturas por usuários que não concordaram com as abordagens da obra.