Netflix desmente filho de Bolsonaro e nega que fará série do político

As polêmicas envolvendo a série "O Mecanismo", de José Padilha, na Netflix, continuam agitando a internet. Nesta terça-feira (27), o deputado estadual Flavio Bolsonaro (PSL) mencionou a produção e sugeriu no Twitter que a Netflix estaria interessada em produzir um conteúdo sobre Jair Bolsonaro.
Na mesma rede social, a conta oficial da plataforma desmentiu e ironizou o comentário do político.
Se a esquerda está apavorada com a série Mecanismo, imagina se eles soubessem que a @NetflixBrasil poderia estar interessada em fazer uma série sobre Bolsonaro, escreveu Flavio. Minutos depois, a Netflix ironizou o comentário do político: Você está louca, querida.
A SÉRIE
"O Mecanismo", de acordo com o Extra, despertou comentários entre os usuários da Netflix por exibir uma trama com referências à política brasileira. A repercussão provocou uma reação de cancelamento de assinaturas por usuários que não concordaram com as abordagens da obra.
Com nomes como Selton Mello e Maria Ribeiro no elenco, segundo o Extra, a produção levanta associações de seus personagens a políticos como Dilma Rousseff, Lula, além de assessores e empresários citados na Lava-Jato. A ficção é baseada no livro "Lava Jato: o Juiz Sergio Moro e os bastidores da Operação que abalou o Brasil".