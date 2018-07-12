Netflix anuncia série documental sobre carreira de Anitta

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que exibirá uma série sobre a cantora Anitta na plataforma.
"Sabe aquela expressãozinha que a gente usa, 'minha vida tá tão louca que daria uma série'? Pois é, a minha deu. Agora vocês vão poder me 'maratonar'", comemorou a cantora em material divulgado no Twitter.
O teaser da produção, vendida como uma "série documental original Netflix", traz a cantora falando em inglês, junto a alguns flashes de momentos importantes de sua carreira ao som de Vai Malandra.
No fim, é mostrado o nome da atração: Vai Anitta.
Confira o vídeo abaixo: