Netflix anuncia série documental sobre carreira de Anitta

Primeiro teaser foi divulgado nesta quinta-feira, 12 Crédito: Twitter / @NetflixBrasil

A Netflix anunciou nesta quinta-feira, 12, que exibirá uma série sobre a cantora Anitta na plataforma.

"Sabe aquela expressãozinha que a gente usa, 'minha vida tá tão louca que daria uma série'? Pois é, a minha deu. Agora vocês vão poder me 'maratonar'", comemorou a cantora em material divulgado no Twitter.

O teaser da produção, vendida como uma "série documental original Netflix", traz a cantora falando em inglês, junto a alguns flashes de momentos importantes de sua carreira ao som de Vai Malandra.

No fim, é mostrado o nome da atração: Vai Anitta.