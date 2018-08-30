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Neil Young e a atriz Daryl Hannah casaram-se, diz jornal

Segundo o tabloide britânico 'The Mirror', a cerimônia foi realizada na cidade de Atascadero, na Califórnia

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2018 às 12:12
O músico Neil Young e a atriz Daryl Hannah teriam se casado neste fim de semana, em cerimônia na Califórnia, segundo o tabloide britânico The Mirror.
Apesar de nenhum dos dois ter confirmado, amigos deixaram mensagens de felicidades nas redes sociais do casal. Ainda segundo o jornal, a cerimônia teria sido realizada no sábado, 25, na cidade de Atascadero, litoral californiano. Antes, eles também celebraram o matrimônio no iate do músico nas Ilhas San Juan.
Neil Young e a atriz Daryl Hannah juntos em evento, em março de 2018 Crédito: Reprodução/Instagram @taddihno
Daryl é conhecida pelo filme Splash, no qual vive uma sereia, e Kill Bill 2, no papel da assassina Elle Driver/Cobra Californiana. Ela também fez parte do elenco de Sense 8, série da Netflix.
O USA Today conta que o casal mantêm uma relação desde 2004, após o músico ter se separado da cantora e compositor Pegi Young.
Nesse ano, o casal lançou o filme Paradox, uma história de faroeste com roteiro e produção de Hannah. O músico chega a aparecer como o líder de uma gangue de criminosos.

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