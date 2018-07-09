Nego do Borel tem carro roubado no Rio de Janeiro

Nego do Borel postou vídeo após ter carro roubado na Zona Norte Crédito: Reprodução

O cantor Nego do Borel teve o carro roubado, na manhã deste domingo (8), perto da Praça Saens Peña, na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ele postou um vídeo em suas redes sociais para fazer um apelo a moradores de comunidades próximas ao local do roubo por informações sobre o veículo, uma BMW X6 azul escura. O vídeo foi apagado cerca de uma hora após a postagem. A reportagem recuperou a gravação.

"Alô minha rapaziada do Rio de Janeiro, tranquilo? Gente, acabei de ser roubado, meu carro acabou de ser roubado. É uma BMW X6 azul escura. Queria pedir a ajuda de vocês, fui roubado perto da Praça Saens Peña, aqui na Tijuca. Rapaziada das comunidades em volta, na humildade, me dá essa moral. Se vocês virem uma X6 azul escuro, BMW, placa LQN 9137...", pediu o cantor em seu Instagram.

O assessor de imprensa do Nego do Borel informou ao EXTRA que o carro do cantor foi achado ainda na manhã deste domingo. O próprio Nego do Borel postou um vídeo em seu Insta stories, ferramenta de vídeos temporários do Instagram, em que diz ter recuperado o veículo.

Nas imagens ele aparece soltando pipa com amigos na comunidade do Borel, na Tijuca, também na Zona Norte, onde comemora seu aniversário, na segunda-feira. Segundo a Polícia Civil, não houve registro do caso na delegacia da área.

Nos comentários do post apagado, internautas se solidarizaram com o roubo do carro do cantor e comentaram sobre a situação difícil de violência no Rio de Janeiro.

"Realmente, o Rio de Janeiro está inabitável... Só esse ano já roubaram o carro da minha prima quatro vezes", comentou uma mulher.

"Os caras querem roubar o mais humilde do funk", disse outro internauta.

Segundo o site da BMW, o modelo 2018 da X6 é vendido a partir de R$ 692.950 para pagamento à vista, com pintura sólida.