Nego do Borel já beijou funkeiro em clipe lançado em 2014

Nego do Borel está criando a maior polêmica após lançar o clipe em que beija na boca o modelo Jonathan Dobal no clipe de "Me Solta", lançado na última segunda-feira (9). Mas não é de hoje que ele está soltinho na música desse jeito: já no clipe "Furduncinho", de 2014, o cantor deu um beijo parecido em MC Frank.
De acordo com o jornal Extra, Nego do Borel também aparece com várias notas de real, mastigando, inclusive, algumas delas. Os versos tá pegando fogo, tá pegando fogo, chama as amigas, convoca todo mundo são ilustrados com imagens de uma festa na piscina de uma mansão, repleta de mulheres de biquíni e funkeiros cariocas.