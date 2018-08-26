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Festão

Nego do Borel faz churrasco para ambulantes no Rio

Cantor quis agradecer aos jovens, que ajudaram sua mãe quando o carro dela enguiçou

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 00:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 00:22
Nego do Borel Crédito: Reprodução/Instagram @negodoborel
O cantor Nego do Borel postou vários vídeos no Instagram, neste sábado, 25, em que aparece dançando e cantando com vendedores ambulantes que trabalham nas ruas do Rio de Janeiro.
Em uma das postagens, eles fazem passos de dança perto de uma piscina. Em outra, todos cantam dentro de dois carros que passam pelas vias da cidade.
Segundo a assessoria do artista, o churrasco foi feito para agradecer aos jovens, que ajudaram a mãe do cantor quando o carro dela enguiçou na Barra da Tijuca.
Na rede social, Nego do Borel foi bastante elogiado. "Você é diferenciado, parabéns pela atitude!", disse uma das seguidoras do cantor. Já um rapaz destacou a humildade do artista. "Mais que um cantor, você é um exemplo a ser seguido!", comentou.

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