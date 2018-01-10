Nego do Borel entra no top 100 das paradas americanas

Nego do Borel Crédito: Divulgação

O cantor carioca Nego do Borel entrou pela primeira vez em sua carreira no ranking "Hot 100"  que aponta as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, englobando rádio, vendas e serviços de streaming  da revista "Billboard".

Com participação de Nego do Borel, "Corazón", versão do astro colombiano Maluma para o hit "Você partiu meu coração", chegou à 92ª posição da almejada lista nessa semana.