Nego do Borel entra no top 100 das paradas americanas

O cantor carioca Nego do Borel entrou pela primeira vez em sua carreira no ranking "Hot 100" que aponta as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, englobando rádio, vendas e serviços de streaming da revista "Billboard".
Com participação de Nego do Borel, "Corazón", versão do astro colombiano Maluma para o hit "Você partiu meu coração", chegou à 92ª posição da almejada lista nessa semana.
Lançado no YouTube no último dia 8 de dezembro, o clipe da canção já ultrapassou a marca de 273 milhões de visualizações a versão original, em português, que reúne Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão teve 302 milhões de views em dez meses.