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Nego do Borel entra no top 100 das paradas americanas

'Corazón', parceria com Maluma, foi a 92ª música mais tocada nos EUA na última semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 10:03

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 10:03

Nego do Borel Crédito: Divulgação
O cantor carioca Nego do Borel entrou pela primeira vez em sua carreira no ranking "Hot 100"  que aponta as músicas mais tocadas nos Estados Unidos, englobando rádio, vendas e serviços de streaming  da revista "Billboard".
Com participação de Nego do Borel, "Corazón", versão do astro colombiano Maluma para o hit "Você partiu meu coração", chegou à 92ª posição da almejada lista nessa semana.
Lançado no YouTube no último dia 8 de dezembro, o clipe da canção já ultrapassou a marca de 273 milhões de visualizações  a versão original, em português, que reúne Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão teve 302 milhões de views em dez meses.
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