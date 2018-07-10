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POLÊMICA

Nego do Borel é criticado por beijar homem em novo clipe; entenda

Internautas acusam cantor de 'oportunismo' com a causa LGBT
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:54

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:54

Cena de 'Me Solta', clipe de Nego do Borel Crédito: Reprodução/Youtube
O cantor Nego do Borel está sendo criticado por conta de seu novo clipe, Me Solta, lançado na segunda-feira, 9. No vídeo, Nego aparece utilizando salto alto e bolsa, além de trejeitos afeminados. Em determinado momento, ele chega a beijar um outro homem.
Confira o clipe abaixo
Diversos internautas, porém, criticaram a atitude do cantor, acusando-o de ter sido 'oportunista' com a comunidade LGBT sem fazer parte dela. A polêmica se deu após viralizarem na rede social imagens de Nego do Borel ao lado do deputado federal Jair Bolsonaro.
"Não me sinto representado numa imagem distorcida de gay caricato. Entretenimento para hétero achar graça, me poupe", comentou um usuário. "Nesse clipe ele só fez o que a maioria dos homofóbicos adora fazer com os gays: chacota", criticou outro.
Alguns chegaram a defendê-lo, pedindo que seja deixado "em paz". Leo Dias, apresentador do Fofocalizando, foi um dos que defenderam o funkeiro. "Parabéns pela audácia. Tem que ser muito macho para beijar na boca de um homem. [...] Clipe f***, música f***, você fugiu do óbvio, parabéns. Tá voltando às origens, gostei dessa batida rápida", postou em seu Instagram.
POLÊMICAS
No passado, o cantor se envolveu em outras polêmicas. Em 2015, sua ex-namorada e ex-assessora, Swellen Sauer, afirmou ao Extra: "Ele tentou me enforcar com o carregador de celular. Não foi nada grave, mas ficava com medo".
Posteriormente, também foi acusado de ter agredido sua então namorada, Crislaine Gonçalves, de acordo com o site Ego, o que negou. No mesmo ano, o cantor também chamou atenção ao descer do palco para brigar com um homem que o xingava na plateia.

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