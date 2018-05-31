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Nasce Valentim, segundo filho de Rafael Cardoso e Mariana Bridi

Garoto veio ao mundo na noite da última quarta-feira, 30

Publicado em 31 de Maio de 2018 às 18:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2018 às 18:32
Rafael Cardoso e Mariana Bridi Crédito: Reprodução/Instagram
O casal de atores Rafael Cardoso e Mariana Bridi anunciou o nascimento de seu segundo filho, Valentim.
Em um story do Instagram de Mariana, uma 'ficha' com informações do nascimento do bebê foi mostrada. De acordo com a publicação, o garoto nasceu às 22h48 da última quarta-feira, 30, pesando 3,4 kg e medindo 48 cm de altura.
"Meus amores! Eu e Rafa estamos transbordando alegria! Obrigada por todo o carinho e palavras de amor! Vocês são demais!", escreveu.
O casal também é pai de Aurora, que tem três anos de idade.

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