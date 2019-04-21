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Liz

Nasce Liz, primeira filha da cantora Thaeme

Segundo a assessoria da cantora, a menina nasceu na maternidade São Luiz, em São Paulo, às 17h37, de cesária. O peso: 2,850 kg

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 00:43

Publicado em 

21 abr 2019 às 00:43
Thaeme, da dupla Thaeme & Thiago, anunciou neste sábado (20) o nascimento de Liz, sua primeira filha, fruto do casamento com o empresário Fábio Elias.
Segundo a assessoria da cantora, a menina nasceu na maternidade São Luiz, em São Paulo, às 17h37, de cesária. O peso: 2,850 kg. Mãe de primeira viagem e a filha passam bem.
"Seja bem-vinda a nossa vida, amor! Liz... Meu Deus é abundância... Meu Deus é juramento! Que Papai do céu te abençoe e proteja sempre! Te amamos mais que tudo", escreveu Thaeme no Instagram.
Em entrevista ao Universa publicada no último dia 8 de abril, a cantora de 33 anos revelou ter lidado com a baixa autoestima durante um episódio da gestação, em que se perguntava se voltaria a ter o corpo que tinha antes de engravidar.
"A barriga é algo que a gente ama. Eu olho e falo: 'que linda'. Mas tive uma época de baixa autoestima. Eu me olhava no espelho e falava: 'meu senhor amado, será que vou conseguir voltar um dia? Estou toda estragada'. Tive esse momento, de olhar perna, quadril, celulite", relembrou ela, que ganhou cerca de 16 quilos na gravidez.
"Nessa época baixou a autoestima e conversar com outras mães me ajudou. Elas me aconselharam a aproveitar, porque depois eu me arrependeria. Durou três dias esse sentimento. Depois eu fiquei: 'estou linda, maravilhosa, dane-se, o que importa é que minha filha está bem'."

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