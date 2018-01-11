Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Silvio é vovô

Nasce Jane, filha de Patrícia Abravanel e Fábio Faria

Filha de Silvio Santos divulgou a primeira foto com a criança no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 16:32

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 16:32

Silvio Santos é vovô pela 11ª vez. Nesta quarta-feira, 10, Patricia Abravanel deu à luz Jane, sua segunda filha com o deputado federal Fábio Faria (PSD), no hospital Albert Einstein de São Paulo.
Na tarde de terça-feira, 9, Patricia usou seu Instagram para divulgar o nome da filha. Segundo ela, o pequeno Pedro, seu primeiro filho, ajudou na decisão. "Não vou mais esperar para ver a carinha dela, vou na fé que o nome da minha filha é Jane!!", escreveu.
Leia mais notícias de Entretenimento
Ela e Fábio se casaram em abril de 2017, na mansão de Silvio Santos. Sobre a cerimônia, o dono do SBT afirmou que foi muito cara e que, por isso, esperava que o casamento durasse muito tempo.
Patrícia Abravanel posa com o marido, Fábio Faria, e a filha Jane Crédito: Instagram/Patrícia Abravanel

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados