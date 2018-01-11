Nasce Jane, filha de Patrícia Abravanel e Fábio Faria

Silvio Santos é vovô pela 11ª vez. Nesta quarta-feira, 10, Patricia Abravanel deu à luz Jane, sua segunda filha com o deputado federal Fábio Faria (PSD), no hospital Albert Einstein de São Paulo.

Na tarde de terça-feira, 9, Patricia usou seu Instagram para divulgar o nome da filha. Segundo ela, o pequeno Pedro, seu primeiro filho, ajudou na decisão. "Não vou mais esperar para ver a carinha dela, vou na fé que o nome da minha filha é Jane!!", escreveu.

Ela e Fábio se casaram em abril de 2017, na mansão de Silvio Santos. Sobre a cerimônia, o dono do SBT afirmou que foi muito cara e que, por isso, esperava que o casamento durasse muito tempo.