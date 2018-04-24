'Não me importo de parecer feia ou esquisita', diz Karol Conka

Karol Conka participa do "Vai, Fernandinha", no Multishow Crédito: Reprodução/Multishow

No episódio desta segunda-feira, 23, de "Vai, Fernandinha", Karol Conka falou sobre autoestima. Ao comentar a sugestão de Fernanda Sousa de existir uma boneca da cantora, ela disse que gosta de ter vários estilos: careca, com peruca ou cabelos coloridos.

"Sou muito de arriscar, não me importo de parecer feia ou esquisita. Na verdade, eu gosto de ser esquisita, eu gosto de parecer um pouco uma aberraçãozinha", afirmou.

Sobre o porquê de ter essa preferência, ela disse que é "porque causa um impacto nas pessoas". "Eu gosto de chamar atenção, porque quando eu chamo atenção, eu venho com meu discurso".