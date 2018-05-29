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GREVE DOS CAMINHONEIROS

'Não desistam', pede Xuxa a caminhoneiros em greve

Apresentadora se posicionou a favor dos motoristas em seu Instagram

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 21:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 21:53
28/05/2018 - A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Instagram / @xuxamenegheloficial
A apresentadora Xuxa usou suas redes sociais para demonstrar apoio à greve dos caminhoneiros que vem ocorrendo no Brasil.
"Eu estou de corpo e alma com os caminhoneiros... Não desistam", escreveu a apresentadora em seu Instagram no domingo, 27.
Junto ao apoio, Xuxa publicou um meme em que aparece numa foto ao lado de Angélica, com a legenda: "Migs, vamos pra minha nave! A coisa tá tão feia que você não vai conseguir ir de táxi, não!"
A piada é uma referência à canção Vou de Taxi, sucesso de Angélica lançado na década de 1980.

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