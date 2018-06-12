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É O AMOR

Nanda Costa torna público relacionamento com Lan Lanh

'Mais um 12/06 com ela', disse a atriz na legenda da imagem ao lado de Lan Lanh

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 16:52
Nanda Costa publicou foto com sua namorada, a cantora Lan Lanh Crédito: Instagram/@nandacostareal
Nesta terça-feira, 12, comemora-se o Dia dos Namorados e a atriz Nanda Costa aproveitou a data para tornar público seu relacionamento com a cantora, compositora e percussionista Lan Lanh. "Mais um 12/06 com ela", escreveu Nanda na legenda no Instagram.
Lan Lanh também publicou uma foto ao lado da namorada, com a legenda "com ela, é o meu amor".
Nos comentários, os seguidores de Nanda parabenizaram as duas. "Feliz dia dos namorados, lindas!", comentou uma seguidora. "Viva o amor!", comentaram outras pessoas.
Nos Stories, Nanda publicou alguns vídeos com Lan Lanh, perguntando como estava sendo para ela publicar aquela foto, ao que a cantora respondeu: "Isso aí tá fácil, agora quero ver assumir esse cabelo pro meu pai que tá chegando aí agora."

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