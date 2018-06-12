Nanda Costa torna público relacionamento com Lan Lanh

Nanda Costa publicou foto com sua namorada, a cantora Lan Lanh Crédito: Instagram/@nandacostareal

Nesta terça-feira, 12, comemora-se o Dia dos Namorados e a atriz Nanda Costa aproveitou a data para tornar público seu relacionamento com a cantora, compositora e percussionista Lan Lanh. "Mais um 12/06 com ela", escreveu Nanda na legenda no Instagram.

Lan Lanh também publicou uma foto ao lado da namorada, com a legenda "com ela, é o meu amor".

Nos comentários, os seguidores de Nanda parabenizaram as duas. "Feliz dia dos namorados, lindas!", comentou uma seguidora. "Viva o amor!", comentaram outras pessoas.