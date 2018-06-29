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SEMANA DO ORGULHO LGBT

Nanda Costa lança música sobre amor e homofobia com Lan Lahn, sua namorada

'Não é Comum, Mas é Normal' fez parte das comemorações para o Dia Internacional do Orgulho LGBT

Publicado em 29 de Junho de 2018 às 17:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2018 às 17:10
Nanda Costa publicou foto com sua namorada, a cantora Lan Lanh Crédito: Instagram/@nandacostareal
A atriz Nanda Costa lançou a música "Não é Comum, Mas é Normal" com sua namorada, a percussionista Lan Lahn, na quinta-feira, 28, como parte das comemorações pelo Dia Internacional do Orgulho LGBT. A letra da canção, que toca em pontos como amor e homofobia, fala sobre o relacionamento entre as duas.
"Era um dia comum, estávamos brincando de fazer música, como sempre fazemos. E 'Não é Comum, Mas é Normal' aconteceu. A ideia não era gravarmos assim tão de repente. Mas como diz minha amiga Magali, 'o amor foi feito pra dar e espalhar' então estamos compartilhando nosso amor em formato de single", escreveu Nanda no Instagram.
A atriz agradeceu o apoio das pessoas que ajudaram as duas a montarem a música e convidou os interessados a ouvirem. Ela também deixou um agradecimento especial para a namorada. "Um obrigada mais que especial para a pessoa que compartilha desse momento único comigo, Lan Lahn, a você todo meu amor", continuou.
"Obrigada a cada um que curtiu a música e compartilhou com a gente. A música não é de quem faz, é de quem precisa... Ame e compartilhe, lembrando que ela ter entrado hoje nas plataformas digitais, foi lindo demais!", finalizou o post.

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