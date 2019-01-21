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10 years challenge

Nanda Costa brinca com 'saída do armário' no 'desafio dos 10 anos'

Publicação arrancou risadas e elogios dos seguidores da atriz

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 19:11

Publicado em 

21 jan 2019 às 19:11
21/01/2019 - A atriz Nanda Costa ao lado da namorada Lan Lanh Crédito: Instagram/@nandacostareal
Entrando na onda do "desafio dos 10 anos", a atriz Nanda Costa brincou com sua "saída do armário" e alegrou seus mais de dois milhões de seguidores no Instagram.
Com a legenda "pra bom entendedor", a atriz compartilhou uma montagem com duas fotos, uma de 2008 e outra de 2018. Na primeira, a imagem de um armário; na segunda, encontra-se ao lado da namorada Lan Lan.
Os seguidores de Nanda se divertiram e comemoraram o fato da atriz viver sua sexualidade livremente. "Maravilhosa! Graças! A gente tem que ser feliz", escreveu uma seguidora. A própria namorada de Nanda também deixou um comentário na publicação: "My love. Agora 2019 casa comigo?".
Confira a publicação:

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