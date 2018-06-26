Namorado faz tatuagem igual à de Xuxa e ironiza 'marca da besta'

A apresentadora Xuxa publicou o resultado de sua nova tatuagem no Instagram. "Eu e o Ju [Junno Andrade, seu namorado] estamos com o número da nossa 'série', 1963", escreveu na legenda.
'Desculpa se errei, sou humana', escreve Xuxa para Ivete Sangalo
O código de barros feito por ambos traz a data do ano em que os dois nasceram. "Nossos destinos foram traçados na maternidade", disse Xuxa na legenda. Junno respondeu: "Daqui até a eternidade... Te amo!"
Troca de carinhos à parte, chamou atenção também a resposta do músico a uma seguidora, identificada como Marileide, que enxergou um símbolo maldoso na tatuagem de Xuxa. "Misericórdia, mas essa não é a marca da besta?".
Junno fez questão de ironizar o comentário: "Caramba! Você descobriu nosso segredo! E agora? Você tem razão, se olhar o código de barras de trás para frente, verá o nome da besta: EdieliraM [Marileide ao contrário]!"