Namorado faz tatuagem igual à de Xuxa e ironiza "marca da besta" Crédito: Reprodução/Instagram @xuxamenegheloficial

A apresentadora Xuxa publicou o resultado de sua nova tatuagem no Instagram. "Eu e o Ju [Junno Andrade, seu namorado] estamos com o número da nossa 'série', 1963", escreveu na legenda.

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O código de barros feito por ambos traz a data do ano em que os dois nasceram. "Nossos destinos foram traçados na maternidade", disse Xuxa na legenda. Junno respondeu: "Daqui até a eternidade... Te amo!"

Troca de carinhos à parte, chamou atenção também a resposta do músico a uma seguidora, identificada como Marileide, que enxergou um símbolo maldoso na tatuagem de Xuxa. "Misericórdia, mas essa não é a marca da besta?".