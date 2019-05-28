Namorada do cantor Gabriel Diniz reativa conta no Instagram

Logo após a notícia da morte, Karoline apagou o perfil dela no Instagram. O casal era discreto nas redes sociais. Uma das últimas publicações que Gabriel fez com a namorada foi em maio de 2018, há exatamente um ano, quando Karoline fez aniversário. "Hoje é o dia dessa princesa. Parabéns, meu amor, que Deus lhe abençoe sempre, pois você merece tudo de melhor do mundo. Que seu sorriso continue levando paz e alegria a todos. Aproveite, comemore essa data realmente especial!", escreveu o cantor na época.