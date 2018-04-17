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Férias

Naldo leva Moranguinho e a filha para a Disney após reconciliação

O trio chegou a Miami, nos Estados Unidos, nesta terça (17)

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 16:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 16:56
Naldo leva Moranguinho e a filha para a Disney após reconciliação Crédito: Reprodução/Instagram
Naldo e Moranguinho partiram rumo à primeira viagem depois de se reconciliarem e reatarem o casamento quando a ex-dançarina denunciou o cantor por agressão. O casal foi para Miami, nos Estados Unidos, e seguirá, com a filha, Maria Vitória, de 3 anos, até a Disney, onde vão comemorar os 39 anos de Naldo. 
O CASO
Naldo foi preso em flagrante em dezembro do ano passado por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que havia dito que tinha apanhado do marido. De acordo com ela, durante uma discussão, ele a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo. 
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Depois da ocorrência, Moranguinho ficou um tempo com os pais e o filho mais velho em São Paulo, enquanto Naldo buscou tratamento e ajuda espiritual.

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