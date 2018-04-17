Naldo leva Moranguinho e a filha para a Disney após reconciliação Crédito: Reprodução/Instagram

Naldo e Moranguinho partiram rumo à primeira viagem depois de se reconciliarem e reatarem o casamento quando a ex-dançarina denunciou o cantor por agressão. O casal foi para Miami, nos Estados Unidos, e seguirá, com a filha, Maria Vitória, de 3 anos, até a Disney, onde vão comemorar os 39 anos de Naldo.

O CASO

Naldo foi preso em flagrante em dezembro do ano passado por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado por Moranguinho, que havia dito que tinha apanhado do marido. De acordo com ela, durante uma discussão, ele a agrediu com socos, chutes e puxões de cabelo.