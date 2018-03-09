Naldo dá flores e joia para Moranguinho no Dia da Mulher Crédito: Reprodução/Stories Instagram

Depois de reatar o relacionamento com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, Naldo aproveitou o Dia Internacional da Mulher para presentear a amada com um buquê de rosas e um anel de brilhantes. Nos stories do Instagram, ela agradeceu: "Obrigada, meu amor. Adorei".

O casal tinha se separado em dezembro do ano passado, depois de Moranguinho ter acusado o cantor de agressão. Ele chegou a ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado pela dançarina.