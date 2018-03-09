Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após agressão

Naldo dá flores e joia para Moranguinho no Dia da Mulher

O casal tinha se separado em dezembro do ano passado, depois de Moranguinho ter acusado o cantor de agressão

Publicado em 09 de Março de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 14:38
Naldo dá flores e joia para Moranguinho no Dia da Mulher Crédito: Reprodução/Stories Instagram
Depois de reatar o relacionamento com Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, Naldo aproveitou o Dia Internacional da Mulher para presentear a amada com um buquê de rosas e um anel de brilhantes. Nos stories do Instagram, ela agradeceu: "Obrigada, meu amor. Adorei".
O casal tinha se separado em dezembro do ano passado, depois de Moranguinho ter acusado o cantor de agressão. Ele chegou a ser preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo após ser denunciado pela dançarina.
> Leia mais notícias de Entretenimento
Passado o episódio, Ellen ficou uma temporada com os pais e o filho mais velho em São Paulo, de acordo com o Extra, e Naldo buscou tratamento psicológico e ajuda espiritual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer
Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados