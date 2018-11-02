Naiara Azevedo fala sobre época em que trazia mercadorias do Paraguai

Naiara Azevedo Crédito: Divulgação

A cantora Naiara Azevedo relembrou o período em que trazia mercadorias do Paraguai antes de se tornar uma cantora conhecida em entrevista ao The Noite da última quinta-feira (1º).

"Muamba é o que eu trazia, o que eu fazia da vida. Porque eu morava em Umuarama, no Paraná, a uns 120 quilômetros de Guaíra. E lá, meu amor...", contou.

Questionada pelo apresentador Danilo Gentili sobre "que tipo de muamba" trazia, explicou: "Naquela época eu trazia muita bebida, perfume. Uíscão... Eu lembro que a gente pagava 27, 30 reais no Red [Label]."

"Eu não bebo mais uísque, hoje não gosto mais de bebida destilada, devido a essa época, bebi demais", garantiu.

Naiara afirma que nunca teve suas mercadorias apreendidas no caminho de volta, mas que uma de suas amigas não teve a mesma sorte.