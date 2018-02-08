Naiara Azevedo alfineta Lucas no 'BBB 18': 'Que bonito, hein'

"Bonito! Que bonito, hein! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?". Festa à parte, o evento da noite desta quarta-feira (7) dofoi marcado por discussões de relacionamentos e alfinetada. A primeira foi contra Lucas, e partiu da cantora Naiara Azevedo, atração da festa. Ela disse: "Que bonito, hein, Lucas!".

Em seguida, o suposto affair, Jéssica, questionou o empresário, também: "O que a cantora falou mexeu contigo?". Acontece que depois de uns recados entre os brothers e sisters que estavam na festa, o "casal" ficou cara a cara e aí foi só jogo de declarações: "Inevitável ter vontade de ficar contigo", diz Jéssica para Lucas, que retruca: "Eu gosto de você, me identifico com você".