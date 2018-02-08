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Na festa

Naiara Azevedo alfineta Lucas no 'BBB 18': 'Que bonito, hein'

Sertaneja brincou (será?) com o fato de Lucas ter um relacionamento sério fora da casa, mas, ainda assim, se declarar para Jéssica
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 12:28

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 12:28

Jéssica e Lucas discutem e se declaram durante festa no "BBB 18" Crédito: Reprodução/TV Globo
"Bonito! Que bonito, hein! Que cena mais linda, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí?". Festa à parte, o evento da noite desta quarta-feira (7) do "Big Brother Brasil 18" foi marcado por discussões de relacionamentos e alfinetada. A primeira foi contra Lucas, e partiu da cantora Naiara Azevedo, atração da festa. Ela disse: "Que bonito, hein, Lucas!". 
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Em seguida, o suposto affair, Jéssica, questionou o empresário, também: "O que a cantora falou mexeu contigo?". Acontece que depois de uns recados entre os brothers e sisters que estavam na festa, o "casal" ficou cara a cara e aí foi só jogo de declarações: "Inevitável ter vontade de ficar contigo", diz Jéssica para Lucas, que retruca: "Eu gosto de você, me identifico com você".
Ela, então, disparou: "Me senti muito mal, me senti a menina que está dando em cima do cara casado", e ele respondeu: "Você precisa de mim assim como eu preciso de você [...] não se afaste de mim, não sai de perto de mim".

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