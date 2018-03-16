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Soltou o verbo

Músico detona Joelma após ser demitido: 'Santa do pau oco e carrasca'

Ex-tecladista da banda, ele ainda disse que estava com o cachê atrasado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 19:18

Publicado em 16 de Março de 2018 às 19:18

Músico detona Joelma após ser demitido: "Santa do pau oco e carrasca" Crédito: Reprodução/Instagram
Em um grupo de fãs da cantora Joelma no Instagram as bruxas estão soltas. É que o tecladista da banda resolveu soltar o verbo e afirmar que foi demitido por ela. Cesar Cambojano usou a rede social, de acordo com o Extra, para dizer que foi mandado embora depois que cobrou de Joelma o seu cachê - que, segundo ele, já estava atrasado. O música ainda a chamou de "santa do pau oco" e "carrasca". 
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"Lá é assim: você não pode reclamar de nada. Só ela tem razão ou pode falar. Quem pensar o contrário ou falar, é tirado. Eu só cobrei os cachês que estavam atrasados para poder pagar minhas dívidas do mês. Então, ela preferiu me tirar do que pagar os atrasados. É assim que funciona. Pra vocês, fãs, ela é uma santa (do pau oco), pra nós, uma carrasca que diz: 'Quem não tiver satisfeito, que saia. É assim que funciona", desabafou.
OUTRO LADO
O Extra entrou em contato com o tecladista, que não quis falar do assunto. Já a cantora, se manifestou por meio de nota ao jornal. Leia:
"A cantora Joelma desconhece toda e qualquer insatisfação sobre o ex-tecladista da banda César Cambojano, quanto a supostos excessos no exercício do trabalho, pois sempre buscou tratar toda a sua equipe da maneira mais cordial e profissional possível.
Ressalta que a sua demissão foi parte de um processo de reestruturação da Banda, que envolveu a saída de outros funcionários, bem como o lapso no pagamento ocorreu em razão de atrasos sucessivos no pagamento de cachês pelos contratantes de shows na época, sendo o saldo em aberto efetivamente quitado. Salienta, por fim, que a divulgação de conteúdo falacioso pode gerar ação de indenização por danos morais, que será objeto de análise".

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