Músico detona Joelma após ser demitido: "Santa do pau oco e carrasca" Crédito: Reprodução/Instagram

Em um grupo de fãs da cantora Joelma no Instagram as bruxas estão soltas. É que o tecladista da banda resolveu soltar o verbo e afirmar que foi demitido por ela. Cesar Cambojano usou a rede social, de acordo com o Extra, para dizer que foi mandado embora depois que cobrou de Joelma o seu cachê - que, segundo ele, já estava atrasado. O música ainda a chamou de "santa do pau oco" e "carrasca".

"Lá é assim: você não pode reclamar de nada. Só ela tem razão ou pode falar. Quem pensar o contrário ou falar, é tirado. Eu só cobrei os cachês que estavam atrasados para poder pagar minhas dívidas do mês. Então, ela preferiu me tirar do que pagar os atrasados. É assim que funciona. Pra vocês, fãs, ela é uma santa (do pau oco), pra nós, uma carrasca que diz: 'Quem não tiver satisfeito, que saia. É assim que funciona", desabafou.

OUTRO LADO

O Extra entrou em contato com o tecladista, que não quis falar do assunto. Já a cantora, se manifestou por meio de nota ao jornal. Leia:

"A cantora Joelma desconhece toda e qualquer insatisfação sobre o ex-tecladista da banda César Cambojano, quanto a supostos excessos no exercício do trabalho, pois sempre buscou tratar toda a sua equipe da maneira mais cordial e profissional possível.