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Musa de Ipanema nega convite para reality português

Nathy revelou que não gosta desse tipo de programa

Publicado em 08 de Novembro de 2018 às 19:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2018 às 19:18
A Musa de Ipanema 2018, Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
No último mês de outubro, Nathy Kihara, 31 anos, mineira e eleita a Musa de Ipanema através dos mais de 50 mil likes em foto publicada pelo perfil do Instagram da revista Sexy, protagonizou comercial como garota propaganda da Cervejaria Dona Breja, primeira microcervejaria artesanal de Paracatu, Minas Gerais.
 
Acostumada com as câmeras de gravação para o comercial, ela comentou sobre a especulação de convite para participar de famoso reality português. Como revelou não gostar desse tipo de programa, a musa negou o convite. Não sou muito fã de reality. Geralmente tem muito barraco e fofoca, não sou dessas, comentou.
. Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria
 
Com um trabalho totalmente focado, ela conta que a gravação com a equipe de cervejaria durou dois dias para captar as melhores imagens e contar com a colaboração do tempo, afinal, precisavam de um dia ensolarado. Já foi um teste para ver se conseguiria ficar tanto tempo em frente das câmeras, e apesar de tudo, até que gostei! O resultado foi excelente, mas não ficaria meses em frente delas.

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