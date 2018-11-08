Musa de Ipanema nega convite para reality português

A Musa de Ipanema 2018, Nathy Kihara Crédito: Emanuele Jeane/CO Assessoria

No último mês de outubro, Nathy Kihara, 31 anos, mineira e eleita a Musa de Ipanema através dos mais de 50 mil likes em foto publicada pelo perfil do Instagram da revista Sexy, protagonizou comercial como garota propaganda da Cervejaria Dona Breja, primeira microcervejaria artesanal de Paracatu, Minas Gerais.





Acostumada com as câmeras de gravação para o comercial, ela comentou sobre a especulação de convite para participar de famoso reality português. Como revelou não gostar desse tipo de programa, a musa negou o convite. Não sou muito fã de reality. Geralmente tem muito barraco e fofoca, não sou dessas, comentou.

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