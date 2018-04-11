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Mulher na plateia do 'BBB' parecida com assistente de palco levanta desconfiança

Pepeca fazia figuração no humorístico apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck entre 2014 e 2016

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 15:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 15:11
Pepeca, do Multishow, na torcida de Kaysar no BBB18 Crédito: Reprodução/Twitter
Um fato intrigou e provocou desconfiança a quem assistiu ao programa desta terça-feira, 10, do "Big Brother Brasil 18". Em dia de eliminação, uma mulher sentada na plateia do participante Kaysar chamou a atenção pela sua semelhança com a assistente de palco do programa "Tudo Pela Audiência", do Multishow.
A assistente se chama Maria da Penha Oliva de Araújo, é conhecida como Pepeca, e fazia figuração no humorístico apresentado por Fábio Porchat e Tatá Werneck entre 2014 e 2016. Até mesmo o apresentador, hoje na Record TV, usou o Twitter para comentar a semelhança entre as duas. "Pepeca, por onde andas na Síria?", brincou Porchat quando internautas avisaram a ele sobre a semelhança entre as duas.
Pepeca com Caio Castro no programa "Tudo Pela Audiência", do Multishow Crédito: Reprodução/Twitter
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Nas redes sociais, usuários começaram a acusar a Globo de usar atores para preencher cadeiras nas torcidas dos participantes. "Tô morto que a família do Kaysar é composta por figurantes", disse um dos usuários. "Tô besta que uma 'tia' do Kaysar é uma tal de Pepeca que era da plateia do programa da Tatá com o Fábio Porchat", comentou outra pessoa no Twitter.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação da Globo para comentar sobre o caso, mas até o momento da publicação desta matéria não havia obtido resposta da emissora.
Pepeca, do Multishow, na torcida de Diego no BBB18 Crédito: Reprodução/Twitter
Pepeca, do Multishow, na torcida de Lucas no BBB18 Crédito: Reprodução/Twitter
Pepeca, do Multishow, na torcida de Nayara no BBB18 Crédito: Reprodução/Twitter

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