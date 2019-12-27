Mulher de Alok diz que cachorro está com ciúmes de gravidez

Alok e Romana Crédito: Instagram

Aos oito meses de gestação, a médica Romana Novais, 27, afirmou que seu cachorro de estimação, Apollo, está com ciúmes de Ravi, seu primeiro filho com o DJ Alok. A revelação veio através de uma publicação no Instagram nesta quinta (26).

Na foto compartilhada por Novais, ela aparece com o pet ao lado de uma árvore de Natal dedicada ao animal. "Meus três meninos, o Alok só não está na foto, mas ele que registrou. Pollinho meio bravo porque já está com ciúmes, mamãe fez uma árvore em homenagem a ele pra tentar amenizar", escreveu a médica.

Ainda no post, a influencer pediu a opinião de suas seguidoras: "Alguém que tem um cachorrinho e engravidou tem alguma ideia para me ajudar?".

Romana Novais está se preparando para ter um parto normal ou "cesárea que seja humana", com uma equipe de partos humanizados. Previsto para nascer no início de 2020, Ravi está sendo muito aguardado pelos fãs.

Esta não é a primeira vez que o casal sente a sensação de esperar o primeiro filho. No início de 2018, Romana Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o primeiro deles, que estava com sete semanas de vida.