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Homenagem

'Mulher corajosa', diz atriz Viola Davis sobre a morte de Marielle

Vencedora do Oscar homenageia vereadora executada em sua conta no Instagram

Publicado em 20 de Março de 2018 às 16:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 16:44
Viola Davis Crédito: Getty Images/ Christopher Polk
A atriz norte-americana Viola Davis se manifestou nesta terça-feira, dia 20, a respeito do assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL-RJ). "Acabo de ler sobre esta mulher corajosa, Marielle Franco, que lutou pelos direitos dos pobres nas favelas. Eu estou me levantando e lutando com você, Brasil! Viva Marielle e Anderson", escreveu a atriz.
Marielle foi morta a tiros na última quarta-feira, 14, quando retornava de um evento em direção à sua casa. O motorista do carro, Anderson Gomes, também morreu baleado.
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Atriz e produtora, Viola Davis ganhou em 2017 o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por sua participação no filme "Um Limite entre nós" ("Fences").

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