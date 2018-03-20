'Mulher corajosa', diz atriz Viola Davis sobre a morte de Marielle

A atriz norte-americana Viola Davis se manifestou nesta terça-feira, dia 20, a respeito do assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco (PSOL-RJ). "Acabo de ler sobre esta mulher corajosa, Marielle Franco, que lutou pelos direitos dos pobres nas favelas. Eu estou me levantando e lutando com você, Brasil! Viva Marielle e Anderson", escreveu a atriz.