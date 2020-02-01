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Novela das 9

Morte do filho de Murilo Benício em 'Amor de Mãe' emociona Alessandra Negrini

Cena de Vinícius (Antonio Benício) com Raul (Murilo Benício) foi uma das mais elogiadas pelo público. Mãe de Antonio disse que interpretação foi linda e que a fez chorar muito

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 11:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 11:53
Vinícius (Antonio Benício) morre nos braços do pai, Raul (Murilo Benício) na novela "Amor de Mãe" Crédito: TV Globo
A morte de Vinícius (Antonio Benício) nos braços do pai, Raul (Murilo Benício), na noite desta sexta-feira (31), foi uma das cenas mais emocionantes e elogiadas pelos telespectadores que acompanham a novela "Amor de Mãe" (Globo). Alessandra Negrini, mãe de Antonio, disse que a cena dele com o pai foi linda e que a fez chorar muito. 
A sequência começou na quinta, quando Vinícius foi atingido por um tiro por Belizário (Tuca Andrada) ao tentar proteger Amanda (Camila Márdila) durante protesto contra a fábrica da PWA. Raul encontrou o filho baleado no chão e o levou para o hospital. 
Após a operação, Vinícius foi levado para o quarto ainda desacordado. "Não consigo imaginar a vida sem você... Tudo que eu fiz, a pessoa que eu virei, foi tudo pra ser seu pai... Não vai embora, meu filho", disse Raul, bastante emocionado.
O filho acordou, ouviu a declaração do pai e conversaram sobre o futuro da PWA. Vinícius disse ao pai que ele precisava tomar uma atitude em relação a Álvaro (Irandhir Santos) e à empresa. "A gente não precisa do dinheiro da PWA, pai. Eu quero que você tome cuidado com o Álvaro. Ele tem como fazer mal pra todo mundo... E eu te amo."
"Eu também te amo muito, meu filho... Mais que tudo", declarou Raul ao abraçar o filho, que começou a se sentir mal e morreu nos braços do pai. "Não! Vinícius, não! Fica comigo, meu filho!", disse o empresário. 
Vinícius (Antonio Benício) morre nos braços do pai, Raul (Murilo Benício) na novela "Amor de Mãe" Crédito: TV Globo
Murilo Benício e Antonio Benício mostraram a forte relação entre pai e filho dentro e fora da tela. Antonio é filho de Murilo com a atriz Alessandra Negrini, que após a morte de Vincíius na novela publicou uma mensagem aos dois. 
"Parabéns, meu filho! Você arrasou na novela! Muito orgulho! Estou chorando muito aqui, fechou com chave de ouro! Cena linda, sua e do seu pai. Parabéns Antonio Benício e Murilo Benício", escreveu Nergini, em seu perfil no Instagram. "Obrigado pelo privilégio de estar ao seu lado", escreveu Murilo, em seu perfil em uma rede social. 
"Meu Deus a cena mais linda e emocionante da televisão", escreveu uma das fãs de Murilo Benício no perfil do ator em uma rede social. "Gente que cena linda, imagino a situação na hora gravar o quão difícil foi. Mas ao mesmo tempo a entrega dos dois foi incrível. Parabéns", escreveu outra seguidora. 
"Que entrega... sorte a nossa! Poucas vezes realidade e ficção se misturam com essa firmeza e esse mergulho... obrigada obrigada obrigada", disse Fernanda Gentil, apresentadora do Se Joga. 
Em entrevista ao GShow, Antonio Benício afirmou que foi divertido gravar sequência das cenas de ação no qual termina baleado. "Foi divertido demais eu nunca tinha feito uma cena de ação com tiroteio, um carro perseguindo a gente e o personagem levando um tiro. Foram dois dias de filmagem, o primeiro foi a gente chegando de barco e depois foi o dia do tiroteio. Foram dias intensos, mas bem legais."

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