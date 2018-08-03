Morre o modelo Rick Genest, também conhecido como Zombie Boy

O modelo Rick Genest, também conhecido como Zombie Boy, foi encontrado morto aos 32 anos em seu apartamento em Montreal, disseram fontes policiais à Radio-Canada. A principal suspeita é de que ele tenha cometido suicídio.
Rick ficou famoso depois de tatuar todo o seu corpo e virar muso de Lady Gaga no clipe música "Born This Way". Por anos, ele viveu na rua e ainda participou de freak shows até ser descoberto no Facebook por Nicola Formichetti, que na época era diretor criativo de Thierry Mugler. É dele o Recorde Mundial do Guinness de pessoa com mais tatuagens de insetos (eram 176) e de ossos humanos (139).
Fontes policiais disseram à Radio-Canada que ele morreu por volta das 17h de quarta (1).