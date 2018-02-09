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Morre ator que fazia garimpeiro em 'O Outro Lado do Paraíso'

Ator Juliano Cazarré, que interpreta Mariano, fez homenagem ao colega de elenco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 19:05

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 19:05

Juliano Cazarré e parte do elenco do garimpo em 'O Outro Lado do Paraíso'. Foto foi postada em homenagem ao ator Eduardo Carneiro Crédito: @cazarre | Instagram
A Globo confirmou, nesta sexta-feira (9), a morte do ator Eduardo Carneiro, que fazia um dos garimpeiros em 'O Outro Lado do Paraíso'. A causa da morte não foi divulgada pela emissora.
Abalado com a notícia, o ator Juliano Cazarré, que interpreta o personagem Mariano na trama de Walcyr Carrasco, postou uma homenagem ao ex colega de elenco em seu Instagram.
"Segunda-feira postei essa foto com os amigos atores com quem gravo as cenas do garimpo. Hoje recebo a notícia que Eduardo Carneiro (Dudu - de chapéu) faleceu. Cearense, Dudu veio para o Rio batalhar pelo sonho de ser artista e viver da arte. Conseguiu. Era um guerreiro. Sempre com uma conversa boa, sempre gentil. Essa vida é mesmo um sopro. E a gente perde tanto tempo e energia reclamando e sofrendo por besteiras. Eu faço tanto isso, reclamo de barriga cheia e fico infeliz mesmo tendo apenas motivos para agradecer. Dudu, essa é minha singela homenagem a você. Brasileiro, artista, amigo. Voa, Ceará! Vai fazer teatro com os anjos. A gente se vê", escreveu Juliano.
Veja a publicação do ator:

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