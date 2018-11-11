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Morre aos 81 anos o ator, roteirista e diretor Joel Barcelos

Um dos papeis mais conhecidos de Barcelos foi como o personagem Chico Belo, da novela Mulheres de Areia, em 1993

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 18:27
Joel Barcelos Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio das Ostras
O ator Joel Barcelos morreu na madrugada desse sábado, 10, aos 81 anos, na cidade de Rio das Ostras, no interior do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o portal UOL. A causa da morte de Barcelos ainda não foi divulgada, porém nos últimos dois anos o ator já havia sofrido dois AVCs.
Um dos papeis mais conhecidos de Barcelos foi como o personagem Chico Belo, da novela Mulheres de Areia, em 1993. No entanto, sua contribuição mais marcante como ator foi nas telonas.
Barcelos marcou época como um dos principais nomes do Cinema Novo brasileiro. Ele atuou no quinteto de curtas Cinco Vezes Favela (1962) e nos longas Os Fuzis (1964), um dos mais relevantes filmes de Ruy Guerra; A Falecida (1965), adaptação de Nelson Rodrigues por Leon Hirszman; Garota de Ipanema (1967), também de Hirszman; e Copacabana me Engana (1968), de Antonio Carlos da Fontoura, entre outros.
Em 1969, durante a ditadura militar, Barcelos se exilou na Itália, de onde retornaria apenas em meados da década de 1970, quando atuou em Sagarana, o Duelo (1974), de Paulo Thiago, inspirado em um conto de Guimarães Rosa.
Nascido em Vitória, capital do Espírito Santo, em 27 de novembro de 1936, Barcelos foi, além de ator, diretor e roteirista de filmes como O Rei dos Milagres (1971) e Paraíso no Inferno (1977).

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