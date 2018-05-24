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16 mulheres

Morgan Freeman é acusado de assédio sexual e comportamento inadequado

Reportagem da CNN ouviu 16 mulheres, das quais oito seriam vítimas e as restantes testemunhas

Publicado em 24 de Maio de 2018 às 17:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2018 às 17:00
Morgan Freeman Crédito: Reprodução/Instagram @abcdigital
Dezesseis mulheres acusam Morgan Freeman de assédio sexual e comportamento inapropriado, de acordo com uma reportagem publicada hoje no site da CNN. Oito delas seriam vítimas, e as outras oito testemunhas da suposta má conduta do ator.
A jornalista Chloe Melas, que assina a reportagem com An Phung, é uma das pessoas que sofreram assédio de Freeman e que contam sua versão da história. Melas diz que o ator a teria assediado mais de um ano atrás, quando ela o entrevistou durante uma turnê de imprensa (também conhecida como junket) do filme "Despedida em grande estilo" (2017).
Segundo a repórter da CNN, Morgan fez observações desagradáveis sobre a sua gravidez enquanto a cumprimentava em uma sala cheia de gente -- incluindo os atores Alan Arkin e Michael Caine. "Como eu queria estar aí dentro", teria dito ele, no momento em que segurava a mão dela. As câmeras gravaram apenas uma das observações.
Em outro caso, uma assistente de produção que trabalhara no set de "Despedida em grande estilo" alegou que Freeman a tocava sem que ela permitisse e fazia comentários sobre seu corpo de forma habitual. Ela disse que o ator colocava a mão na parte de baixo das suas costas e, uma vez, tentou puxar a sua saia para ver se estava usando calcinha.
"Sabíamos que, quando ele vinha para o set, não deveríamos usar blusas apertadas e com decote, nem usar nada que mostrasse nossas nádegas. Ou seja, nada que fosse justo.", disse ela.

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